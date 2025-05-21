Министр обороны: Иран выступает против любых изменений международных и геополитических границ в регионе

Бригадный генерал Насирзаде в ходе беседы с министром обороны Республики Армения подчеркнул особую стратегическую значимость отношений между Ираном и Арменией.

«Армения занимает особое место в политике добрососедства Ирана, а отношения между Тегераном и Ереваном основаны на прочном историко-культурном фундаменте. Устойчивый мир на Кавказе откроет широкие возможности для регионального развития», - сказал министр.

Выразив поддержку процессу мирных переговоров между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, Насирзаде подчеркнул, что Исламская Республика Иран поддерживает подписание мирных договоров и готова содействовать ускорению этого процесса.

Министр обороны, указав на заявления лидера Исламской революции на встрече с премьер-министром Армении, разъяснил, что Иран придает особое значение развитию отношений с Арменией, и сотрудничество будет продолжаться на основе взаимных интересов и независимо от давления внешних держав.

«Общая граница между Ираном и Арменией — это исторический путь связи двух народов, и Тегеран не допустит никаких посягательств на эту границу», - заявил Насирзаде, отметив, что защита территориальной целостности и стабильности региональных границ остается неизменным принципом внешней политики Ирана.