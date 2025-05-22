Пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоится в пятницу

По словам представителя министерства иностранных дел, Исламская Республика Иран дала согласие на предложение Омана о проведении нового раунда переговоров с США. Встреча пройдёт в столице Италии — Риме.

Багаи подчеркнул, что переговорная делегация Ирана твёрдо привержена защите законных прав и высших интересов иранского народа, включая право на мирное использование ядерной энергии и осуществление обогащения урана, а также стремится к полному снятию несправедливых санкций. Он также отметил, что Тегеран не упустит ни одной возможности и инициативы для достижения этих целей.