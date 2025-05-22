Арагчи: Обогащение урана — принципиальный вопрос для Ирана, Европа

Арагчи подчеркнул, что угрозы в адрес Ирана с применением механизма «снэп-бэк» (автоматическое восстановление санкций) не имеют ни правового, ни политического основания и являются ошибочным шагом. По его словам, европейские страны должны быть готовы понести последствия за подобные действия.

«Мы годами находились под санкциями из-за программы по обогащению урана. Народ Ирана претерпел тяжёлые страдания, и наши учёные были убиты именно за участие в этой программе. Кровь наших мучеников навсегда останется на этом могучем дереве обогащения — и мы не отступим от этого пути», — заявил он.

Арагчи также добавил, что нынешняя ситуация возникла не по вине Ирана, а из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и неспособности европейских стран компенсировать этот выход. Он вновь подчеркнул, что возможное использование механизма «снэп-бэк» со стороны Европы — это совершенно нелогичная и неправомерная мера, последствия которой европейские государства должны будут принять на себя.