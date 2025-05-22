ХАМАС: Нетаньяху пытается реализовать план принудительного выселения палестинцев под прикрытием войны

«Нетаньяху открыто заявил, что любое временное прекращение огня повлечет за собой лишь новые убийства и преступления. Он не думает ни о мире, ни об обмене пленными; вместо этого он идет по пути уничтожения палестинского народа, чтобы реализовать план Трампа по принудительному переселению», - сказал высокопоставленный член политбюро ХАМАС.

Аль-Мардави осудил молчание международного сообщества и призвал к срочным мерам по прекращению этого кровавого безумия.

«Международное сообщество должно призвать Нетаньяху к ответу как военного преступника, прежде чем он ввергнет весь регион в пламя войны», - подчеркнул он.