22 мая 2025 г., 11:38
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Новости ID: 85840516
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Очередное военное преступление: танки ЦАХАЛа атаковали больницу в Газе

22 мая 2025 г., 11:38
Новости ID: 85840516
Очередное военное преступление: танки ЦАХАЛа атаковали больницу в Газе

Тегеран, 22 мая, ИРНА – Информационные источники сообщили об обстреле больницы "Аль-Ауда" на севере Газы танками израильской армии. По их данным, со среды вечера в нескольких районах сектора Газа погибли 93 палестинца.

По информации телеканала "Аль-Джазира", десять палестинцев были убиты в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа после того, как израильская армия нанесла удар по складу, служившему убежищем для палестинских беженцев.

Корреспондент "Аль-Джазира" также сообщил, что в результате бомбардировки израильской армией жилого дома в лагере беженцев Ан-Нусейрат один палестинец погиб и несколько человек получили ранения.

По данным телеканала, пять палестинцев, большинство из которых – дети, погибли в результате удара израильских военных самолетов по дому на улице Ахмад Ясин в районе Сафтауи на севере города Газа. Телеканал, ссылаясь на очевидцев, добавил, что несколько человек все еще числятся пропавшими без вести под завалами.

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