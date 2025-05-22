Очередное военное преступление: танки ЦАХАЛа атаковали больницу в Газе

По информации телеканала "Аль-Джазира", десять палестинцев были убиты в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа после того, как израильская армия нанесла удар по складу, служившему убежищем для палестинских беженцев.

Корреспондент "Аль-Джазира" также сообщил, что в результате бомбардировки израильской армией жилого дома в лагере беженцев Ан-Нусейрат один палестинец погиб и несколько человек получили ранения.

По данным телеканала, пять палестинцев, большинство из которых – дети, погибли в результате удара израильских военных самолетов по дому на улице Ахмад Ясин в районе Сафтауи на севере города Газа. Телеканал, ссылаясь на очевидцев, добавил, что несколько человек все еще числятся пропавшими без вести под завалами.