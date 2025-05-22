Глава Генштаба ВС Ирана: Мы ответим на любую угрозу на ее уровне

В четверг, во время посещения новых и современных оборонных и охранных объектов 88-й бронетанковой дивизии сухопутных войск в Захедане, генерал Багери подчеркнул: "Все наши усилия должны быть направлены на достижение сдерживания, эффективной обороны, устойчивой безопасности, а также стабильности и мира в регионе".

Он отметил, что вооруженные силы, в частности сухопутные войска, добились значительных успехов в различных оборонных областях благодаря освоению передовых технологий и сложных систем.

По словам главы Генштаба ВС, одним из ключевых достижений, в котором Армия Исламской Республики Иран стала пионером, является использование различных микродронов, обладающих способностью противостоять потенциальным вражеским микродронам.

Генерал Багери также подчеркнул роль вооруженных сил страны в создании устойчивого сдерживания на национальном уровне: "Надлежащая готовность и высокая мощь вооруженных сил в создании устойчивой безопасности являются важнейшим фактором сдерживания страны против прихотей и злых замыслов врагов. Это должно привести врагов к выводу, что в случае посягательства на священную землю Ирана им придется понести огромные издержки, не получив при этом никакой выгоды".