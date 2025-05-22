22 мая 2025 г., 16:20
Новости ID: 85840770
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр обороны Йемена: Продолжим поддерживать Палестину

22 мая 2025 г., 16:20
Новости ID: 85840770
Министр обороны Йемена: Продолжим поддерживать Палестину

Тегеран, 22 мая, ИРНА - Министр обороны Йемена, генерал-майор Мухаммад аль-Атефи, заявил, что Йемен не прекратит оказывать поддержку угнетенным братьям в Палестине. Об этом он сообщил в совместном послании с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Йемена, генерал-майором Мухаммадом аль-Гамари, по случаю годовщины объединения Северного и Южного Йемена.

"Одновременно с помощью угнетенному народу Палестины, мы никому не позволим посягать на наш суверенитет и независимость", — подчеркнул аль-Атефи.

Министр обороны добавил, что объединение является "воплощением воли непобедимого народа Йемена", и они вновь подтверждают свою приверженность защите религии, святынь и территориальной целостности страны.

Аль-Атефи и аль-Гамари заявили, что Йемен, который "силой веры достиг единства и победил всех угнетателей и деспотов", способен сорвать заговоры по разделению страны и "открыть новую главу побед исламской уммы".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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