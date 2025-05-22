Министр обороны Йемена: Продолжим поддерживать Палестину

"Одновременно с помощью угнетенному народу Палестины, мы никому не позволим посягать на наш суверенитет и независимость", — подчеркнул аль-Атефи.

Министр обороны добавил, что объединение является "воплощением воли непобедимого народа Йемена", и они вновь подтверждают свою приверженность защите религии, святынь и территориальной целостности страны.

Аль-Атефи и аль-Гамари заявили, что Йемен, который "силой веры достиг единства и победил всех угнетателей и деспотов", способен сорвать заговоры по разделению страны и "открыть новую главу побед исламской уммы".