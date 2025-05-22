Аракчи: Успех в обходе санкций помогает в переговорах

Выступая перед аудиторией, Аракчи подчеркнул роль экономического департамента Министерства иностранных дел и иранских посольств за рубежом в содействии экономической дипломатии. "Задача нашего экономического департамента и наших посольств за границей, часть работы которых — экономическая дипломатия, состоит в том, чтобы прокладывать путь, устранять препятствия и 'разбивать лед'", — отметил он.

Министр признал, что санкции являются одним из основных препятствий, с которыми сталкивается Иран. "Мы все согласны с тем, что санкции — это большое препятствие, и задача Министерства иностранных дел — стремиться к их отмене, что мы и делаем сейчас. Это одна из наших обязанностей", — заявил Аракчи.

Однако он также подчеркнул, что не все препятствия связаны с санкциями, и многие из них могут быть устранены внутренними усилиями, как это определил Верховный лидер. "Отмена санкций должна быть достигнута на переговорах, и противоположная сторона должна их снять. Но нейтрализация и обход санкций — это наша собственная обязанность, и это то, что мы должны делать сами. Это в наших руках", — пояснил министр.

Аракчи призвал иранских бизнесменов и предпринимателей активно участвовать в этих усилиях. Он заявил, что иранские представительства и послы за рубежом обязаны помогать им находить способы обходить санкции. "Позвольте мне как министру иностранных дел сказать: чем успешнее вы будете в нейтрализации санкций, тем больше вы разочаруете тех, кто их ввел, и тем самым вы поможете нам в переговорах", — заключил он.