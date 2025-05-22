Иранские ВМС опровергли информацию о захвате танкера под панамским флагом у побережья Джаска

Заявление ВМС Ирана последовало за публикацией отчета морской охранной компании "Эмбри", в котором говорилось о захвате панамского танкера у побережья Джаска и причастности к этому Исламской Республики Иран.

ВМС Ирана решительно отвергли эти утверждения, заявив: "Никаких инцидентов с заявленными характеристиками не произошло в водах под суверенитетом или наблюдением Исламской Республики Иран. Все морские передвижения в этом регионе осуществляются в соответствии с законом и под контролем Военно-морских сил Исламской Республики Иран".

В продолжение своего опровержения, отдел по связям с общественностью ВМС Ирана подчеркнул: "Использование термина "захват" по отношению к этому инциденту без предоставления достоверных доказательств и исключительно на основе предполагаемых сообщений является явным примером медийного давления и искажения фактов. Приписывание этого судна так называемому "теневому" флоту Ирана является необоснованным утверждением, не имеющим никаких юридических или технических доказательств, и высказывается исключительно в рамках повторения антииранских пропагандистских сценариев".