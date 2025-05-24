В Иране отметили годовщину освобождения Хорремшехра

Иран сегодня отмечает 3-е Хордада (24 мая) – годовщину освобождения города Хорремшехр, который был отвоеван у иракских баасидских сил 24 мая 1982 года в ходе операции "Бейт-оль-Мокаддас".
24 мая 2025 г., 14:21
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