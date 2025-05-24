24 мая 2025 г., 13:36
Новости ID: 85842184
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Багаи: Освобождение Хоррамшахра – символ веры в «любовь к Родине как часть веры»

24 мая 2025 г., 13:36
Новости ID: 85842184
Багаи: Освобождение Хоррамшахра – символ веры в «любовь к Родине как часть веры»

Тегеран, 24 мая, ИРНА – Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана, заявил, что великий эпос освобождения Хоррамшахра является символом веры в принцип «любовь к Родине как часть веры».

В своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) Багаи написал: «Хоррамшахр освободил Бог». Он отметил, что 3 хордад (24 мая по григорианскому календарю) знаменует собой одну из самых ярких глав в современной истории Ирана – день, когда Хоррамшахр вернулся в объятия Родины благодаря героическому сопротивлению и стойкости сынов Ирана.

Багаи подчеркнул, что великий эпос освобождения Хоррамшахра 3 хордад 1361 года (24 мая 1982 года) является не только символом веры в принцип «любовь к Родине как часть веры», но и путеводной звездой на пути к достоинству, независимости и прогрессу.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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