Багаи: Освобождение Хоррамшахра – символ веры в «любовь к Родине как часть веры»

В своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) Багаи написал: «Хоррамшахр освободил Бог». Он отметил, что 3 хордад (24 мая по григорианскому календарю) знаменует собой одну из самых ярких глав в современной истории Ирана – день, когда Хоррамшахр вернулся в объятия Родины благодаря героическому сопротивлению и стойкости сынов Ирана.

Багаи подчеркнул, что великий эпос освобождения Хоррамшахра 3 хордад 1361 года (24 мая 1982 года) является не только символом веры в принцип «любовь к Родине как часть веры», но и путеводной звездой на пути к достоинству, независимости и прогрессу.