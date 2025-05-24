Сбор роз — символ усилий и процветания Северного Хорасана

С началом весны и ароматным запахом роз, сбор этого ценного продукта в садах Северного Хорасана начался в конце мая и продлится до середины июня, принося свежесть и жизненную силу в этот регион. Этот процесс, который занимает около 15 дней, не только предвещает экономический бум, но и является символом неустанных усилий фермеров и их глубокой связи с землей.

journalistشهرام مومنی نوکنده
24 мая 2025 г., 16:55

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