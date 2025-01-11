В провинции Хузестан нейтрализована шпионская сеть

Согласно заявлению пресс-службы КСИР, в пятницу, 10 января, в результате непрерывных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Организации разведки КСИР в провинции Хузестан, была обезврежена шпионская сеть, имеющая связи с разведывательной службой иностранного государства.

Лица, входящие в состав шпионской сети, аффилированной с разведывательной службой одного из государств Персидского залива и осуществлявшей сбор информации о стратегически важных объектах провинции, были задержаны и переданы в судебные инстанции.