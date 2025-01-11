11 янв. 2025 г., 11:14
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В провинции Хузестан нейтрализована шпионская сеть

11 янв. 2025 г., 11:14
??????? ID: 85716659
В провинции Хузестан нейтрализована шпионская сеть

Ахваз, 11 января, ИРНА – В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Хузестан, были задержаны и переданы в судебные инстанции члены шпионской сети, имеющей связи с разведывательной службой одной из стран Персидского залива.

Согласно заявлению пресс-службы КСИР, в пятницу, 10 января, в результате непрерывных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Организации разведки КСИР в провинции Хузестан, была обезврежена шпионская сеть, имеющая связи с разведывательной службой иностранного государства.

Лица, входящие в состав шпионской сети, аффилированной с разведывательной службой одного из государств Персидского залива и осуществлявшей сбор информации о стратегически важных объектах провинции, были задержаны и переданы в судебные инстанции.

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