МИД Ирана: новые санкции США свидетельствуют об отсутствии серьёзности Вашингтона в дипломатии

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, Багаи отметил: «Министерство иностранных дел Марко Рубио установило новый антирекорд в истории враждебной и незаконной политики США, распространив санкции на строительный сектор. Это злонамеренное, незаконное и бесчеловечное действие».

Он подчеркнул, что многослойные санкции США неизменно были направлены на лишение каждого иранского гражданина его базовых прав, и в этом контексте такие действия представляют собой преступление против человечности.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Ирана, продолжающаяся санкционная политика Вашингтона лишь укрепляет убеждение народа Ирана в том, что американские политики не остановятся ни перед чем, чтобы помешать развитию и прогрессу страны.

«Новые санкции, объявленные на пороге пятого раунда переговоров, ещё раз ставят под сомнение искренность и готовность США к дипломатическому взаимодействию», — заключил Багаи, добавив, что народ Ирана намерен твёрдо противостоять столь иррациональной враждебности.