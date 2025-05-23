23 мая 2025 г., 12:01
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Новости ID: 85841145
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МИД Ирана: новые санкции США свидетельствуют об отсутствии серьёзности Вашингтона в дипломатии

23 мая 2025 г., 12:01
Новости ID: 85841145
МИД Ирана: новые санкции США свидетельствуют об отсутствии серьёзности Вашингтона в дипломатии

Тегеран, 23 мая – ИРНА. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи заявил, что введение Соединёнными Штатами новых санкций против Ирана накануне пятого раунда непрямых переговоров с Вашингтоном демонстрирует несерьёзный подход американской стороны к дипломатическим усилиям.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, Багаи отметил: «Министерство иностранных дел Марко Рубио установило новый антирекорд в истории враждебной и незаконной политики США, распространив санкции на строительный сектор. Это злонамеренное, незаконное и бесчеловечное действие».

Он подчеркнул, что многослойные санкции США неизменно были направлены на лишение каждого иранского гражданина его базовых прав, и в этом контексте такие действия представляют собой преступление против человечности.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Ирана, продолжающаяся санкционная политика Вашингтона лишь укрепляет убеждение народа Ирана в том, что американские политики не остановятся ни перед чем, чтобы помешать развитию и прогрессу страны.

«Новые санкции, объявленные на пороге пятого раунда переговоров, ещё раз ставят под сомнение искренность и готовность США к дипломатическому взаимодействию», — заключил Багаи, добавив, что народ Ирана намерен твёрдо противостоять столь иррациональной враждебности.

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