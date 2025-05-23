Арагчи: страны региона Индийского океана должны выстраивать устойчивую модель развития

گلОбращаясь к министру иностранных дел Шри-Ланки Вижите Херасу, Арагчи поздравил Санжива Ранджана с назначением на пост генерального секретаря IORA и пожелал ему успехов на этом посту.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул возрастающее значение Индийского океана для всего человечества и международных отношений. Он отметил, что IORA зарекомендовала себя как действенная платформа, отвечающая интересам стран-участниц и обеспечивающая диалог, взаимопонимание и реализацию совместных проектов.

Арагчи напомнил, что Иран активно способствует реализации целей IORA и в последние годы усилил свою роль в деятельности ассоциации. В частности, Иран в настоящее время возглавляет и координирует Рабочую группу по экономическому расширению прав и возможностей женщин, а также Академическую группу IORA, и является страной-хозяином Регионального центра науки и передачи технологий.

Кроме того, Иран официально выдвинул свою кандидатуру на пост заместителя председателя IORA в следующем сроке, что, по словам министра, позволит стране ещё активнее участвовать в деятельности ассоциации.

В заключение Арагчи подчеркнул необходимость того, чтобы IORA выстраивала свои парадигмы, видение и программы таким образом, чтобы обеспечить устойчивость региона к возможным будущим потрясениям: «Это не только отвечает потребностям стран-членов, но и способствует реализации глобальных программ в регионе Индийского океана».