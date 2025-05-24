Открытие железнодорожного сухого порта Тегеран-Априн

Сегодня, в субботу, 24 мая 2025 года, состоялась торжественная церемония открытия завершающей фазы сухого порта Априн. Мероприятие прошло при участии высокопоставленных лиц, включая Мирхасана Мусави, заместителя генерального директора ЖД Ирана, Али Акбара Шамани, заместителя руководителя Таможенной службы, Сейеда Расула Мохаджера, заместителя министра иностранных дел по экономической дипломатии, а также представителей частных инвесторов.