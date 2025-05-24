Открытие железнодорожного сухого порта Тегеран-Априн

Сегодня, в субботу, 24 мая 2025 года, состоялась торжественная церемония открытия завершающей фазы сухого порта Априн. Мероприятие прошло при участии высокопоставленных лиц, включая Мирхасана Мусави, заместителя генерального директора ЖД Ирана, Али Акбара Шамани, заместителя руководителя Таможенной службы, Сейеда Расула Мохаджера, заместителя министра иностранных дел по экономической дипломатии, а также представителей частных инвесторов.
Похожие новости
-
В Абадане запущен первый отечественный полетный радар Ирана
Тегеран, 24 мая, ИРНА – Сегодня, в день 3 хордада (24 мая), годовщины освобождения Хорремшехра,…
-
Иран запустил первое воздушное такси: новая эра в авиации страны
Тегеран, 24 мая, ИРНА – В субботу, 24 мая, Иран официально запустил первое в стране воздушное…
-
В Мешхеде состоялась церемония, приуроченная к памяти погибшего экс-президента Раиси и других мучеников служения
Тегеран, 22 мая, ИРНА – В Мешхеде в среду во второй половине дня состоялась церемония, приуроченная…
??? ???????????