25 мая 2025 г., 15:44
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Салами: Иран находится в состоянии полномасштабной войны, но сохраняет безопасность и спокойствие

25 мая 2025 г., 15:44
??????? ID: 85843336
Салами: Иран находится в состоянии полномасштабной войны, но сохраняет безопасность и спокойствие

Тегеран, 25 мая. ИРНА - Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что несмотря на нахождение страны в условиях полномасштабной войны, Иран продолжает сохранять внутреннюю стабильность, безопасность и спокойствие. По его словам, все институты государства работают в обычном режиме, что является исключительным явлением на фоне активных внешних угроз.

Выступая в воскресенье на церемонии чествования ветеранов джихада и мучеников в провинции Западный Азербайджан, генерал Салами подчеркнул, что «все фронты борьбы активны, но страна живёт в мире и порядке — это поистине уникальное и удивительное состояние».

Он добавил, что враг сталкивается с мощью веры и стойкости иранского народа:

«Противник слышит, как под давлением этой силы ломаются его кости. Он не может найти способа преодолеть нашу решимость и вынужден постоянно менять свою тактику и отступать».

Главнокомандующий КСИР отметил, что Иран противостоит целому глобальному фронту врагов:

«Сегодня наша страна — это территория великого джихада. Мы сталкиваемся с мощным мировым противником в политической, экономической и военной сферах. Но при этом народ Ирана сохраняет спокойствие и уверенность, в отличие от врагов и сионистов, охваченных тревогой и нестабильностью».

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