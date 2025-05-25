Салами: Иран находится в состоянии полномасштабной войны, но сохраняет безопасность и спокойствие

Выступая в воскресенье на церемонии чествования ветеранов джихада и мучеников в провинции Западный Азербайджан, генерал Салами подчеркнул, что «все фронты борьбы активны, но страна живёт в мире и порядке — это поистине уникальное и удивительное состояние».

Он добавил, что враг сталкивается с мощью веры и стойкости иранского народа:

«Противник слышит, как под давлением этой силы ломаются его кости. Он не может найти способа преодолеть нашу решимость и вынужден постоянно менять свою тактику и отступать».

Главнокомандующий КСИР отметил, что Иран противостоит целому глобальному фронту врагов:

«Сегодня наша страна — это территория великого джихада. Мы сталкиваемся с мощным мировым противником в политической, экономической и военной сферах. Но при этом народ Ирана сохраняет спокойствие и уверенность, в отличие от врагов и сионистов, охваченных тревогой и нестабильностью».