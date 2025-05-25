Глава МИД Малайзии назвал действия Израиля в Газе проявлением двойных стандартов мирового сообщества

«Преступления, совершаемые против палестинцев, по-прежнему свидетельствуют о равнодушии и двойных стандартах в подходе к международному праву», — подчеркнул министр.

«АСЕАН не может оставаться в стороне и молчаливо наблюдать за происходящим», — добавил он.

Заявление малайзийского дипломата прозвучало накануне заседания АСЕАН в Куала-Лумпуре. Израиль в текущем месяце активизировал свои удары по Газе, что вызвало волну обеспокоенности со стороны ряда стран и правозащитных организаций.