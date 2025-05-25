25 мая 2025 г., 16:57
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Новости ID: 85843401
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Глава МИД Малайзии назвал действия Израиля в Газе проявлением двойных стандартов мирового сообщества

25 мая 2025 г., 16:57
Новости ID: 85843401
Глава МИД Малайзии назвал действия Израиля в Газе проявлением двойных стандартов мирового сообщества

Куала-Лумпур, 25 мая. ИРНА - Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются отражением двойных стандартов и безразличия международного сообщества к страданиям палестинского народа. Об этом он сказал в воскресенье, выступая перед главами внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Преступления, совершаемые против палестинцев, по-прежнему свидетельствуют о равнодушии и двойных стандартах в подходе к международному праву», — подчеркнул министр.

«АСЕАН не может оставаться в стороне и молчаливо наблюдать за происходящим», — добавил он.

Заявление малайзийского дипломата прозвучало накануне заседания АСЕАН в Куала-Лумпуре. Израиль в текущем месяце активизировал свои удары по Газе, что вызвало волну обеспокоенности со стороны ряда стран и правозащитных организаций.

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