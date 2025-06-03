Тегеран и Ташкент подписали меморандум о взаимопонимании по развитию транзитного сотрудничества

Меморандум о взаимопонимании между Исламской Республикой Иран и Республикой Узбекистан был подписан в присутствии Фарзане Садек, министра дорог и городского развития Ирана, Илхама Мухкамова, министра транспорта и коммуникаций Республики Узбекистан, и Саида Расули, заместителя министра дорог и городского развития и управляющего директора Организации портов и морского судоходства.

Меморандум о взаимопонимании по развитию транзитного и инвестиционного сотрудничества между Ираном и Узбекистаном был подписан Бекзадом Нурматовичем Хулматовым, генеральным директором по стратегической политике Министерства транспорта Узбекистана, и Каземом Салехи, генеральным директором по транзиту, логистике и соглашениям Организации портов и морского судоходства.

Согласно этому меморандуму о взаимопонимании, будут созданы условия для инвестиций частного сектора Узбекистана в строительство специализированного терминала и логистического центра на тыловых территориях порта Шахид Раджаи.