11 мая 2025 г., 17:27
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Иран и Узбекистан подписали четыре соглашения о расширении двустороннего сотрудничества

11 мая 2025 г., 17:27
??????? ID: 85829844
Иран и Узбекистан подписали четыре соглашения о расширении двустороннего сотрудничества

Тегеран, 11 мая. ИРНА – Исламская Республика Иран и Республика Узбекистан заключили четыре важных двусторонних соглашения, направленных на укрепление сотрудничества в различных сферах. Подписание документов состоялось в Тегеране в присутствии первого вице-президента Ирана Мохаммадрезы Арефа и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Среди подписанных документов — межправительственный протокол о реализации положений соглашения о преференциальной торговле между Министерством промышленности, рудников и торговли Ирана и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве в области карантина и защиты растений между Организацией по защите растений Ирана и Агентством по карантину и защите растений Узбекистана, а также меморандум о взаимодействии в сфере стандартизации продукции «халал» между Национальной организацией по стандартам Ирана и Агентством по техническому регулированию Узбекистана.

Кульминацией церемонии стало подписание дорожной карты межгосударственного сотрудничества на 2025–2027 годы, предусматривающей конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей и реализации совместных проектов.

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