Иран и Узбекистан подписали четыре соглашения о расширении двустороннего сотрудничества

Среди подписанных документов — межправительственный протокол о реализации положений соглашения о преференциальной торговле между Министерством промышленности, рудников и торговли Ирана и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве в области карантина и защиты растений между Организацией по защите растений Ирана и Агентством по карантину и защите растений Узбекистана, а также меморандум о взаимодействии в сфере стандартизации продукции «халал» между Национальной организацией по стандартам Ирана и Агентством по техническому регулированию Узбекистана.

Кульминацией церемонии стало подписание дорожной карты межгосударственного сотрудничества на 2025–2027 годы, предусматривающей конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей и реализации совместных проектов.