Пезешкиян: Углубляя отношения между Ираном и Узбекистаном, можно принести большую стабильность в регион

Масъуд Пезешкиян сегодня днем, в понедельник, на встрече с премьер-министром Узбекистана Арифом Арифовым, выразив удовлетворение растущим процессом развития отношений между двумя странами, заявил: «Иран и Узбекистан – части одного целого, и мы имеем очень много общего в исторической, культурной, языковой и религиозной сферах. Географические границы не смогли и не смогут разделить народы двух стран».

Президент, отметив, что увеличение поездок между должностными лицами и народами Ирана и Узбекистана эффективно для укрепления взаимодействия и повышения уровня отношений, добавил: «Сотрудничество и отношения между двумя странами имеют большой потенциал для расширения и улучшения; Иран и Узбекистан, опираясь на обширные общие черты двух стран и двух народов, могут укрепить свои отношения во всех областях».

Пезешкиян описал объятия иранского правительства и народа для соотечественников из Узбекистана как открытые и заявил: «Мы, углубляя отношения и обмениваясь опытом, возможностями и взаимными достижениями, можем принести большее благополучие и процветание народам наших стран, а также больший мир, безопасность и стабильность в регион».