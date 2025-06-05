Аятолла Хаменеи: мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи сионистскому режиму

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу обитателей миров! Мы посылаем пожелания мира и приветствия наилучшему из творений Аллаха Мухаммаду аль-Мустафе и его пречистому семейству, избранным сподвижникам, и тем, кто праведными деяниями следует им до судного Дня!

Хадж – мечта правоверных, праздник влюбленных и духовный удел счастливых, и если он будет сопровождаться со знанием его окутанной тайной глубины, он станет исцелением основных недугов исламской уммы и всего человечества.

Паломничество к Дому Бога отличается от других поездок, совершаемых в коммерческих целях, с целью туризма или разных других целей, во время которых возможно совершается богослужение или какой-нибудь благой поступок. Поездка, связанная с хаджем, – это тренировка переселения от обычной жизни к жизни желанной. Желанная жизнь – это жизнь, основанная на единобожии, в которой главными и вечными составляющими являются постоянный таваф вокруг оси истины, постоянный сай между сложными вершинами, постоянное побивание злостного шайтана, стоянки сопряженные с зикром и задушевными молитвами, угощение едой истощенного бедняка и путника, отсутствие различия между цветом, расой, языком и географической принадлежностью людей, готовность служить при любых обстоятельствах, поиск убежища у Бога и водружение знамени защиты истины.

Обряды хаджа вобрали в себя символические примеры этой жизни и знакомят совершающего хадж с ними, призывают к ним.

Этот призыв следует услышать. Необходимо раскрыть сердце и внешние и внутренние очи. Необходимо обучиться и укрепить волю для того чтобы реализовать эти уроки. Каждый может сделать шаг на этом пути в меру своих сил, а улемы, мыслители и занимающие политические должности и обладающие социальным статусом – больше других.

Исламский мир в настоящее время, как никогда ранее нуждается в применении этих уроков. Сегодня это второй сезон хаджа, который проводится на фоне трагедии в Газе и Западной Азии. Преступная сионистская группировка, господствующая в Палестине, приводящим в ужас жестокостью, безжалостностью и невиданным злом довела трагедию в Газе до невообразимого предела. Сегодня палестинские дети погибают от жажды и от голода больше, чем от бомб, снарядов и ракет. С каждым днем увеличивается количество семей облачных в траур в связи с гибелью родных, юношей и девушек, отцов и матерей. Кто должен противостоять этой человеческой трагедии?

Нет сомнений, что в первую очередь эта ответственность ложится на исламские правительства, а народы – требующие от правительств быть приверженными ей. Мусульманские правительства, возможно, могут иметь политические разногласия в разных вопросах, это не должно воздерживать их от единого мнения и сотрудничества в ужасном событии, происходящем в Газе, и защите самого многострадального человеческого общества в современном мире. Мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи сионистскому режиму и укоротить руки преступника, чтобы он не мог продолжать безжалостные акции в Газе. США являются бесспорными соучастниками преступлений сионистского режима. Связанные с США в этом регионе и других исламских регионах пусть прислушаются к призыву Корана о защите обездоленных и заставят имперское правительство США прекратить это насильственное поведение. Обряд бараата во время хаджа – шаг в этом русле.

Удивительное сопротивление жителей Газы поставило вопрос Палестины в центр внимания исламского мира и всех свободолюбивых мира сего. Необходимо воспользоваться этой возможностью и поспешить на помощь этому многострадальному народу. Вопреки усилиям империалистов и покровителей сионистского режима, пытающихся предать забвению имя и память вопроса Палестины, злостная натура заправил этого режима и их идиотская политика создали положение, в котором имя Палестины сегодня светит ярче, чем когда-либо, и общая ненависть в отношении сионистов и их покровителей больше чем когда-либо, и это – важная возможность для исламского мира.

Те, у кого есть аудитория и обладающие социальным статусом должны просветить народы, вызвать чувствительность и больше расширить требования, связанные с Палестиной. Вы, блаженные паломники Дома Бога, в свою очередь не забывайте воспользоваться возможностью помолиться и попросить Всевышнего Создателя о помощи в ходе церемонии хаджа, и помолитесь Всевышнему Богу о победе над сионистскими угнетателями и их покровителями!

Благословение и мир Аллаха дорогому Пророку Ислама и его пречистому семейству. Мир и благословение сохраненному Аллахом его светлости Махди – да приблизит Аллах его пришествие!

Мир вам милость Аллаха и его благословение!

Сейед Али Хаменеи

9 хордада 1404 г.

(30 мая 2025 г.)