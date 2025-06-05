5 июн. 2025 г., 12:14
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Аятолла Хаменеи: мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи сионистскому режиму

5 июн. 2025 г., 12:14
Новости ID: 85853120
Аятолла Хаменеи: мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи сионистскому режиму

Тегеран, 5 июня, ИРНА – Мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи сионистскому режиму и укоротить руки преступника, чтобы он не мог продолжать безжалостные акции в Газе. Об этом написал великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи в своём послании по случаю хаджа 2025 года. Ниже приводится полный текст послания лидера Исламской революции, опубликованного на его официальном сайте.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу обитателей миров! Мы посылаем пожелания мира и приветствия наилучшему из творений Аллаха Мухаммаду аль-Мустафе и его пречистому семейству, избранным сподвижникам, и тем, кто праведными деяниями следует им до судного Дня!

Хадж – мечта правоверных, праздник влюбленных и духовный удел счастливых, и если он будет сопровождаться со знанием его окутанной тайной глубины, он станет исцелением основных недугов исламской уммы и всего человечества.

Паломничество к Дому Бога отличается от других поездок, совершаемых в коммерческих целях, с целью туризма или разных других целей, во время которых возможно совершается богослужение или какой-нибудь благой поступок. Поездка, связанная с хаджем, – это тренировка переселения от обычной жизни к жизни желанной. Желанная жизнь – это жизнь, основанная на единобожии, в которой главными и вечными составляющими являются постоянный таваф вокруг оси истины, постоянный сай между сложными вершинами, постоянное побивание злостного шайтана, стоянки сопряженные с зикром и задушевными молитвами, угощение едой истощенного бедняка и путника, отсутствие различия между цветом, расой, языком и географической принадлежностью людей, готовность служить при любых обстоятельствах, поиск убежища у Бога и водружение знамени защиты истины.

Обряды хаджа вобрали в себя символические примеры этой жизни и знакомят совершающего хадж с ними, призывают к ним.

Этот призыв следует услышать. Необходимо раскрыть сердце и внешние и внутренние очи. Необходимо обучиться и укрепить волю для того чтобы реализовать эти уроки. Каждый может сделать шаг на этом пути в меру своих сил, а улемы, мыслители и занимающие политические должности и обладающие социальным статусом – больше других.

Исламский мир в настоящее время, как никогда ранее нуждается в применении этих уроков. Сегодня это второй сезон хаджа, который проводится на фоне трагедии в Газе и Западной Азии. Преступная сионистская группировка, господствующая в Палестине, приводящим в ужас жестокостью, безжалостностью и невиданным злом довела трагедию в Газе до невообразимого предела. Сегодня палестинские дети погибают от жажды и от голода больше, чем от бомб, снарядов и ракет. С каждым днем увеличивается количество семей облачных в траур в связи с гибелью родных, юношей и девушек, отцов и матерей. Кто должен противостоять этой человеческой трагедии?

Нет сомнений, что в первую очередь эта ответственность ложится на исламские правительства, а народы – требующие от правительств быть приверженными ей. Мусульманские правительства, возможно, могут иметь политические разногласия в разных вопросах, это не должно воздерживать их от единого мнения и сотрудничества в ужасном событии, происходящем в Газе, и защите самого многострадального человеческого общества в современном мире. Мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи сионистскому режиму и укоротить руки преступника, чтобы он не мог продолжать безжалостные акции в Газе. США являются бесспорными соучастниками преступлений сионистского режима. Связанные с США в этом регионе и других исламских регионах пусть прислушаются к призыву Корана о защите обездоленных и заставят имперское правительство США прекратить это насильственное поведение. Обряд бараата во время хаджа – шаг в этом русле.

Удивительное сопротивление жителей Газы поставило вопрос Палестины в центр внимания исламского мира и всех свободолюбивых мира сего. Необходимо воспользоваться этой возможностью и поспешить на помощь этому многострадальному народу. Вопреки усилиям империалистов и покровителей сионистского режима, пытающихся предать забвению имя и память вопроса Палестины, злостная натура заправил этого режима и их идиотская политика создали положение, в котором имя Палестины сегодня светит ярче, чем когда-либо, и общая ненависть в отношении сионистов и их покровителей больше чем когда-либо, и это – важная возможность для исламского мира.

Те, у кого есть аудитория и обладающие социальным статусом должны просветить народы, вызвать чувствительность и больше расширить требования, связанные с Палестиной. Вы, блаженные паломники Дома Бога, в свою очередь не забывайте воспользоваться возможностью помолиться и попросить Всевышнего Создателя о помощи в ходе церемонии хаджа, и помолитесь Всевышнему Богу о победе над сионистскими угнетателями и их покровителями!

Благословение и мир Аллаха дорогому Пророку Ислама и его пречистому семейству. Мир и благословение сохраненному Аллахом его светлости Махди – да приблизит Аллах его пришествие!

Мир вам милость Аллаха и его благословение!

Сейед Али Хаменеи

9 хордада 1404 г.

(30 мая 2025 г.)

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