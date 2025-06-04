4 июн. 2025 г., 16:40
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Арагчи: Иран не согласится на отказ от обогащения урана

4 июн. 2025 г., 16:40
??????? ID: 85852673
Арагчи: Иран не согласится на отказ от обогащения урана

Тегеран, ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи вновь подтвердил, что без сохранения права Ирана на обогащение урана никакого соглашения не будет. Вместе с тем он подчеркнул, что соглашение возможно, если целью будет предотвращение создания ядерного оружия.

Выступая на своей странице в социальной сети X, глава иранской дипломатии подчеркнул значимость национальных ядерных и технологических возможностей страны, отметив: «Существует веская причина, почему лишь немногие страны обладают возможностями по производству топлива для ядерных реакторов. Для этого, помимо значительных финансовых ресурсов и стратегического политического взгляда, требуется мощная промышленная база и научно-образовательный комплекс, способный генерировать необходимые кадры и технологии».

Аракчи подчеркнул, что Иран заплатил высокую цену за достижение этих возможностей и заверил: «Мы никогда не подведем наших патриотов, которые воплотили эту мечту в реальность».

Глава МИД Ирана еще раз подчеркнул: «Без признания нашего права на обогащение урана никакого соглашения быть не может. Однако соглашение, направленное на исключение создания ядерного оружия, возможно».

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