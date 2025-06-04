Арагчи: Иран не согласится на отказ от обогащения урана

Выступая на своей странице в социальной сети X, глава иранской дипломатии подчеркнул значимость национальных ядерных и технологических возможностей страны, отметив: «Существует веская причина, почему лишь немногие страны обладают возможностями по производству топлива для ядерных реакторов. Для этого, помимо значительных финансовых ресурсов и стратегического политического взгляда, требуется мощная промышленная база и научно-образовательный комплекс, способный генерировать необходимые кадры и технологии».

Аракчи подчеркнул, что Иран заплатил высокую цену за достижение этих возможностей и заверил: «Мы никогда не подведем наших патриотов, которые воплотили эту мечту в реальность».

Глава МИД Ирана еще раз подчеркнул: «Без признания нашего права на обогащение урана никакого соглашения быть не может. Однако соглашение, направленное на исключение создания ядерного оружия, возможно».