3 июн. 2025 г., 10:56
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Новости ID: 85851467
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Спикер парламента Ирана встретился с президентом Венесуэлы

3 июн. 2025 г., 10:56
Новости ID: 85851467
Спикер парламента Ирана встретился с президентом Венесуэлы

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Спикер иранского парламента провёл переговоры с венесуэльским президентом в Каракасе.

Мохаммад Багер Галибаф, находящийся в Латинской Америке с целью участия в саммите председателей парламентов стран БРИКС, вечером в понедельник, 2 июня, встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы взаимодействия между двумя государствами.

С 3 по 5 июня в городе Бразилиа состоится Одиннадцатый Парламентский форум БРИКС. В работе форума примет участие парламентская делегация Исламской Республики Иран под председательством Мохаммада Багера Галибафа.

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