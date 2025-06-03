Спикер парламента Ирана встретился с президентом Венесуэлы

Мохаммад Багер Галибаф, находящийся в Латинской Америке с целью участия в саммите председателей парламентов стран БРИКС, вечером в понедельник, 2 июня, встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы взаимодействия между двумя государствами.

С 3 по 5 июня в городе Бразилиа состоится Одиннадцатый Парламентский форум БРИКС. В работе форума примет участие парламентская делегация Исламской Республики Иран под председательством Мохаммада Багера Галибафа.