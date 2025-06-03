Галибаф подчеркнул «мощь стратегического союза» между Ираном и Венесуэлой

В этом эксклюзивном интервью Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отношения между Ираном и Венесуэлой коренятся в убеждениях двух народов, и оба участвуют в исторической борьбе против колониализма и западной гегемонии».

Он добавил, что этот союз выходит за рамки правительств и основан на общих «характеристиках независимости и справедливости» между двумя народами.

Галибаф, ссылаясь на сходство Исламской революции в Иране под руководством Имама Хомейни (да будет освящена его могила) и Боливарианской революции в Венесуэле, подчеркнул, что обе они возникли из «борьбы против высокомерия и колониализма».

Глава законодательной власти напомнил о фундаментальной роли покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса в укреплении этих двусторонних отношений и заявил, что «без сомнения, командующий Чавес также сыграл важную роль в этих отношениях».

Галибаф, говоря о схожих давлениях и угрозах, с которыми обе страны сталкиваются со стороны США, сказал: «Они стремятся навредить Ирану и Венесуэле с помощью санкций, угроз войны и политического давления».

Спикер иранского парламента подчеркнул роль таких союзов, как БРИКС (альянс мировых развивающихся экономик), в создании многополярного мирового порядка, отметив: «Около половины населения мира являются членами этой группы, и почти 39 процентов мировой экономики управляется этими странами».