Галибаф: участие в БРИКС — ценная возможность для развития отношений с мировыми экономическими державами

«Мы готовимся к рабочей поездке в Латинскую Америку, которая начнётся с Венесуэлы по приглашению председателя Национальной ассамблеи этой страны с целью развития отношений в экономической, политической и культурной сферах», - сказал Галибаф в субботу вечером в тегеранском аэропорту Мехрабад перед вылетом в три страны Латинской Америки и участием в саммите БРИКС.

Председатель парламента, отметив особенности Латинской Америки, заявил, что этот регион имеет значительное совпадение позиций с Ираном на международной арене.

«Этот регион с населением более 600 миллионов человек демонстрирует значительное совпадение позиций с Ираном на международной арене. Все [страны региона] осуждают однополярный подход и поддерживают многополярность, что создаёт благоприятные возможности для развития отношений с Исламской Республикой», - отметил спикер парламента.

Галибаф также разъяснил важность и экономико-демографическое положение группы БРИКС на мировом уровне. По его словам, БРИКС объединяет более 49% населения мира, формирует 39% мировой экономики и обеспечивает около 24% глобальной торговли. «Это представляет собой важнейшую политическую и экономическую возможность. Ведущие мировые державы, такие как Китай, Россия, Индия и Бразилия, являющаяся принимающей стороной одиннадцатого саммита БРИКС, участвуют в этом форуме. Парламентская делегация Исламской Республики также примет участие в данном саммите, что открывает значительные перспективы для развития двусторонних и многосторонних отношений», - добавил он.