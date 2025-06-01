Спикер иранского парламента прибыл в Венесуэлу: Цель визита – нейтрализация враждебных заговоров

Сегодня утром Мохаммадбагер Галибаф, возглавляющий парламентскую делегацию Исламской Республики Иран, прибыл в аэропорт Каракаса, где был официально встречен министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто и другими официальными лицами страны.

В ходе краткой встречи Галибаф заявил: "Когда мы смотрим на историю Венесуэлы, мы видим, что эта страна также провела свою жизнь в борьбе с мировым империализмом, и в этом отношении у нас есть общая точка соприкосновения".

Глава законодательной власти подчеркнул: "Постоянная опасность империализма заключается в том, что он всегда пытается посеять разногласия между народами; поэтому сегодня мы здесь, чтобы нейтрализовать их планы".

Спикер иранского парламента, отметив, что от Ирана до Венесуэлы 17 часов полета, но их сердца и души близки, заявил: "У нас есть как общие враги, так и общие друзья, поэтому, укрепляя двусторонние отношения, мы должны и впредь наблюдать за дальнейшим улучшением отношений между двумя странами".