Арагчи: требование Запада о запрете Ирану обогащения урана – это навязывание господства

«Его светлость Имам [Хомейни], являясь архитектором Исламской революции, одновременно выступает и архитектором внешней политики Исламской Республики. Деятельность, которую мы осуществляем спустя 45 лет после Исламской революции, по сути, основывается на той концепции, которую он заложил во внешней политике. Главным принципом данной внешней политики является идея "отрицания внешнего господства", и, возможно, одним из ключевых направлений деятельности его светлости Имама было противодействие доминированию чужеземцев над нашей страной», - заявил Аббас Арагчи в ходе своего выступления на церемонии.

Министр иностранных дел, подчеркивая важность обогащения урана как фундаментальной потребности страны в ядерной промышленности, фармацевтике и программах развития, заявил, что этот вопрос на ядерных переговорах, помимо технических и экономических аспектов, всегда рассматривался с ориентацией на принцип "отрицания внешнего господства" как стратегическую основу.

«Когда противоположная сторона заявляет, что мы не должны осуществлять обогащение [урана], по сути, она пытается навязать нам определённую форму доминирования и превосходства. В то же время, согласно нормам международного права, мы, как и другие страны, имеем полное право на использование мирных ядерных технологий, включая обогащение [урана]», - отметил министр.

Министр подчеркнул, что Иран не прекратит обогащение урана из-за опасений других стран, поскольку рассматривает такие требования как противоречащие своим законным правам и как проявление принятия иностранного господства, что является неприемлемым для иранского народа.