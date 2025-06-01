Министерство обороны России подтвердило атаки беспилотников на военные аэродромы

В сообщении в Telegram Министерство обороны России заявило: "В Мурманской и Иркутской областях несколько самолетов загорелись после запуска управляемых беспилотников из района, непосредственно прилегающего к аэродромам".

Министерство обороны России, называя Украину в качестве виновника атаки, заявило, что в результате этой атаки беспилотников никто не пострадал, и несколько подозреваемых были задержаны.

В результате атаки, произошедшей вдали от линии фронта, украинские источники и неофициальные сообщения заявили о пожаре на российской базе бомбардировщиков в Сибири, утверждая, что десятки российских истребителей были сбиты в результате атаки.