МИД: Иран не примет предложений, ущемляющих его законные права и интересы

Официальный представитель МИД Ирана, отвечая на вопрос о публикации частей периодического и всеобъемлющего отчета МАГАТЭ по Ирану, заявил, что данный отчет был составлен под влиянием и давлением ряда определенных европейских стран. Он подчеркнул, что Иран крайне недоволен тем, что западные страны таким образом подрывают авторитет и статус важной международной организации.

«МАГАТЭ, как организации, отвечающей за контроль за мирной ядерной деятельностью государств, недопустимо подвергаться подобному давлению. Нам известно, что как Генеральный директор, так и весь аппарат Агентства испытывали давление при подготовке данного отчета. Однако это не должно служить оправданием для составления МАГАТЭ полностью предвзятых и политизированных докладов против государства-члена», - сказал дипломат.

Багаи, указав на письмо американской стороны Ирану, подчеркнул необходимость тщательного изучения каждого документа и предложения для подготовки соответствующего ответа. Он сослался на сообщение министра иностранных дел, размещенное в X, отметив, что ответ противоположной стороне будет основан на принципах защиты прав и национальных интересов иранского народа.

Официальный представитель МИД Ирана акцентировал, что любой документ, содержащий радикальные и максималистские требования и игнорирующий законные права и интересы иранского народа, определенно не встретит положительной реакции.