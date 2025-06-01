Иран и Оман нацеливаются на увеличение торгового оборота до 20 миллиардов долларов

Джамал Разеги Джахроми в воскресенье в интервью ИРНА, говоря о достижениях и результатах недавнего визита президента Ирана и сопровождающей его делегации в Оман, заявил: «Делегация из 90 активистов частного сектора Ирана сопровождала доктора Пезешкиана в этой поездке. Эти люди в настоящее время имеют коммерческие связи с Оманом или стремятся установить их».

Разеги Джахроми, ссылаясь на давние и глубокие политические отношения между двумя странами, выразил недовольство слабостью торговых отношений между ними, заявив: «Несмотря на рост торговли на 40-60 процентов за последние три года, объем обмена между Ираном и Оманом до сих пор не достигает 3 миллиардов долларов, что составляет одну восьмую торговли Ирана с некоторыми странами Персидского залива».

Президент Ирано-Оманской совместной торговой палаты назвал следующие меры практическими шагами по облегчению торговли между двумя странами:

* Создание совместного финансового учреждения в Омане в течение следующего месяца для решения проблем с переводом денег и упрощения банковских операций.

* Установление прямой судоходной линии между Чабахаром и Оманом в сотрудничестве со свободной зоной Чабахар и Торговой палатой Омана.

* Выделение тысячи квадратных метров рабочего пространства в Омане для размещения иранских наукоемких компаний.

* Снижение торговых тарифов между двумя странами.