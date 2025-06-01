МИД Ирана: Персидский язык играет беспрецедентную роль в дипломатических диалогах

Съезд, организованный Фондом Саади, собрал руководителей центров по преподаванию персидского языка и литературы и профессоров этой области.

В своем выступлении Багаи отметил: «Персидский язык является носителем цивилизации, которая оказала влияние от Индии до Балкан. Сегодня он также может играть беспрецедентную роль в дипломатических диалогах. Наши послы и дипломатические представители Ирана являются представителями Фонда Саади в деле распространения персидского языка».

Представитель МИД также упомянул о сотрудничестве между Министерством иностранных дел, Фондом Саади и Министерством науки, добавив, что «необходимо предпринять шаги для облегчения преподавания персидского языка неперсоязычным».