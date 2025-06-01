1 июн. 2025 г., 12:45
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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МИД Ирана: Персидский язык играет беспрецедентную роль в дипломатических диалогах

1 июн. 2025 г., 12:45
??????? ID: 85849557
МИД Ирана: Персидский язык играет беспрецедентную роль в дипломатических диалогах

Тегеран, 1 июня, ИРНА - Представитель Министерства иностранных дел Ирана, Эсмаил Багаи, подчеркнул, что персидский язык, являющийся носителем мысли, мудрости, истории и цивилизации, может сыграть беспрецедентную роль в дипломатических диалогах. Он заявил об этом на 11-м съезде учреждений и организаций, работающих в сфере преподавания персидского языка и литературы в мире, который состоялся 1 июня 2024 года.

Съезд, организованный Фондом Саади, собрал руководителей центров по преподаванию персидского языка и литературы и профессоров этой области.

В своем выступлении Багаи отметил: «Персидский язык является носителем цивилизации, которая оказала влияние от Индии до Балкан. Сегодня он также может играть беспрецедентную роль в дипломатических диалогах. Наши послы и дипломатические представители Ирана являются представителями Фонда Саади в деле распространения персидского языка».

Представитель МИД также упомянул о сотрудничестве между Министерством иностранных дел, Фондом Саади и Министерством науки, добавив, что «необходимо предпринять шаги для облегчения преподавания персидского языка неперсоязычным».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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