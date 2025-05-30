Иран призвал Австрию объяснить «ложные» утверждения о ядерной программе

В пятницу, 28 мая, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отверг утверждения австрийской разведки, ставящие под сомнение мирный характер ядерной программы Ирана, как «ложные и необоснованные», назвав их «медийной кампанией против Исламской Республики Иран, лишенной каких-либо доказательств или авторитета».

Багаи подчеркнул, что Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия, и отметил, что ядерная программа Ирана «подвергается самым строгим инспекциям МАГАТЭ». Он заявил, что действия австрийской разведки «дискредитируют агентство», добавив, что «в отличие от Австрии и некоторых других европейских стран, которые лицемерно молчат о вооружении сионистского режима всеми видами оружия массового уничтожения и препятствуют созданию Ближнего Востока, свободного от оружия массового уничтожения, своей всесторонней поддержкой этого геноцидного и оккупационного режима, Иран является ярым противником ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, а также постоянным сторонником идеи избавления региона Западной Азии от оружия массового уничтожения».

Багаи осудил «распространение лжи» австрийской разведкой и потребовал от правительства Австрии официальных объяснений «безответственного, провокационного и деструктивного поведения» официального учреждения этой страны.