Иран — мировой лидер по пересадке печени

Омид Гобади в воскресенье на встрече, посвященной чествованию семей доноров органов в провинции Казвин, заявил, что Иран занимает первое место среди азиатских стран по пересадке органов нуждающимся пациентам.

Он добавил, что Имам Хомейни издал религиозную фетву, разрешающую донорство органов от людей с мертвым мозгом, в 1989 году, что является одним из важных достижений Исламской революции, поскольку донорство органов от людей с мертвым мозгом не проводилось до Исламской революции.

В заключение он напомнил, что семьи доноров являются настоящими героями в области донорства органов, которые принимают очень важное решение в трудные моменты своей жизни.