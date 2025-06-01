1 июн. 2025 г., 16:58
Новости ID: 85849832
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран — мировой лидер по пересадке печени

1 июн. 2025 г., 16:58
Новости ID: 85849832
Иран — мировой лидер по пересадке печени

Тегеран, 1 июня, ИРНА — Заместитель председателя правления Иранского общества донорства органов заявил, что за последние 25 лет количество донорских органов увеличилось в 70 раз, и в настоящее время Иран занимает первое место в мире по пересадке печени, получив звание «империи трансплантации».

Омид Гобади в воскресенье на встрече, посвященной чествованию семей доноров органов в провинции Казвин, заявил, что Иран занимает первое место среди азиатских стран по пересадке органов нуждающимся пациентам.

Он добавил, что Имам Хомейни издал религиозную фетву, разрешающую донорство органов от людей с мертвым мозгом, в 1989 году, что является одним из важных достижений Исламской революции, поскольку донорство органов от людей с мертвым мозгом не проводилось до Исламской революции.

В заключение он напомнил, что семьи доноров являются настоящими героями в области донорства органов, которые принимают очень важное решение в трудные моменты своей жизни.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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