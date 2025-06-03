Расширение сотрудничества с разными странами делает Иран устойчивым к потрясениям, заявил Пезешкиян

Масъуд Пезешкиян во вторник утром на церемонии прощания с новыми послами страны в Китае, Азербайджанской Республике, Кот-д'Ивуаре, Мексике, на Кубе и в Уругвае, заявил, что укрепление отношений и расширение сотрудничества с различными странами укрепит Иран и сделает его более устойчивым к давлению и потрясениям. "Вы, послы, находитесь на передовой расширения отношений и взаимодействия Исламской Республики Иран с миром", - отметил он.

Президент, отметив, что процесс отношений Ирана со странами, в которые назначены новые послы, развивается в хорошем направлении, добавил: "Китай и Иран имеют очень хорошие возможности для расширения своих отношений и сотрудничества, а отношения с Азербайджанской Республикой после моего недавнего визита в эту страну получили позитивный импульс".

Пезешкиян добавил: "Что касается отношений со странами Африканского региона и Латинской Америки, то на консультативных заседаниях по внешней политике были подняты вопросы, и было решено, что будет разработано точное планирование для регулирования отношений в этих областях на основе потенциала и взаимных интересов".