3 июн. 2025 г., 16:18
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Российский эксперт: экономическое сотрудничество в ШОС открывает новые горизонты

3 июн. 2025 г., 16:18
Новости ID: 85851932
Российский эксперт: экономическое сотрудничество в ШОС открывает новые горизонты

Москва, 3 июня, ИРНА – Развитие экономического сотрудничества в рамках ШОС создает новые возможности для многосторонней координации на международной арене. Об этом заявил в интервью ИРНА Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Игорь Матвеев в беседе с корреспондентом агентства ИРНА в Москве назвал значимым предстоящее заседание руководителей центральных банков стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированное на вторник в Пекине.

Он отметил, что укрепление экономического сотрудничества в рамках ШОС, которая в основном занимается вопросами безопасности, полностью соответствует необходимости создания платформы для взаимодействия стран в рамках Большой Евразии.

По словам российского эксперта, в данном контексте такие структуры, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Содружество Независимых Государств (СНГ), а также партнёрские организации, включая БРИКС, АСЕАН и другие региональные объединения, проводят согласованную политику в интересах стран соответствующих регионов.

Матвеев подчеркнул, что данные изменения открывают новые перспективы для многосторонней координации на площадках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

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