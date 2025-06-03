Российский эксперт: экономическое сотрудничество в ШОС открывает новые горизонты

Игорь Матвеев в беседе с корреспондентом агентства ИРНА в Москве назвал значимым предстоящее заседание руководителей центральных банков стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированное на вторник в Пекине.

Он отметил, что укрепление экономического сотрудничества в рамках ШОС, которая в основном занимается вопросами безопасности, полностью соответствует необходимости создания платформы для взаимодействия стран в рамках Большой Евразии.

По словам российского эксперта, в данном контексте такие структуры, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Содружество Независимых Государств (СНГ), а также партнёрские организации, включая БРИКС, АСЕАН и другие региональные объединения, проводят согласованную политику в интересах стран соответствующих регионов.

Матвеев подчеркнул, что данные изменения открывают новые перспективы для многосторонней координации на площадках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.