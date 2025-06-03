Самая масштабная в мире церемония прощания после кончины Имама Хомейни

После смерти Имама Хомейни тело его было перевезено 5 июня 1989 года в Месджид-е Тегеран, где состоялось прощание. Для того чтобы люди могли видеть тело своего лидера, было установлено большое холодильное устройство со стеклянными стенками на нескольких контейнерах. На груди Имама лежал черный тюрбан, символизирующий его принадлежность к садам. Эта церемония похорон стала крупнейшим в истории миром мероприятием прощания и оставила глубокий след в памяти миллионов людей.
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