Лидер революции принял участие в 35-й годовщине смерти Имама Хомейни

Аятолла Хаменеи, Верховный лидер революции, ежегодно принимал участие в поминальной церемонии по случаю годовщины кончины Имама Хомейни с 1989 года, и каждый год он выступал с речью перед скорбящими, присутствующими в мавзолее. В этом году он также принял участие в 35-й годовщине этой церемонии.