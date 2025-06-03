Лидер революции принял участие в 35-й годовщине смерти Имама Хомейни

Аятолла Хаменеи, Верховный лидер революции, ежегодно принимал участие в поминальной церемонии по случаю годовщины кончины Имама Хомейни с 1989 года, и каждый год он выступал с речью перед скорбящими, присутствующими в мавзолее. В этом году он также принял участие в 35-й годовщине этой церемонии.
3 июн. 2025 г., 16:12
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