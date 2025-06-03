3 июн. 2025 г., 17:04
??????? ID: 85851980
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: Исламская Республика поддерживает единство в Ливане

3 июн. 2025 г., 17:04
??????? ID: 85851980
Аракчи: Исламская Республика поддерживает единство в Ливане

Тегеран, 3 июня, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана, Аббас Аракчи, в рамках своего визита в Ливан встретился с премьер-министром этой страны, Навафом Саламом, и обсудил важнейшие двусторонние, региональные и международные вопросы.

Встреча состоялась сегодня, во вторник, 3 июня, в Бейруте. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.

На пресс-конференции Аббас Аракчи, говоря о стремлении нового президента Ливана и других официальных лиц этой страны к расширению связей с Ираном, заявил: «Мы, иншаллах, продолжим наш путь по расширению политических и экономических отношений между двумя странами».

Министр иностранных дел подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран диалога, единства и национального согласия в Ливане, отметив: «Мы поддержим любое решение, которое будет принято всеми группами, племенами и общинами Ливана сообща».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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