Аракчи: Исламская Республика поддерживает единство в Ливане

Встреча состоялась сегодня, во вторник, 3 июня, в Бейруте. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов.

На пресс-конференции Аббас Аракчи, говоря о стремлении нового президента Ливана и других официальных лиц этой страны к расширению связей с Ираном, заявил: «Мы, иншаллах, продолжим наш путь по расширению политических и экономических отношений между двумя странами».

Министр иностранных дел подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран диалога, единства и национального согласия в Ливане, отметив: «Мы поддержим любое решение, которое будет принято всеми группами, племенами и общинами Ливана сообща».