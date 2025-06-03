86 тысяч иранских паломников прибыли в Мекку

В этом году более 86 тысяч иранских паломников прибыли в Священные земли для совершения хаджа. Общее число иранских граждан, удостоенных чести совершить паломничество в этом году, составляет 86 700 человек. Иранские власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта своих граждан во время паломничества, координируя действия с соответствующими органами Саудовской Аравии.