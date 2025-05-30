Иран: «Развитие вместе» – ключевой принцип сотрудничества

В пятницу, 30 мая 2025 года, Пезешкиян опубликовал сообщение на платформе X (ранее Twitter) на персидском и арабском языках, в котором сообщил о своем двухдневном визите в Маскат, столицу Омана.

В своем сообщении президент заявил: «Во время визита в Оман, помимо встречи и переговоров с моим братом, султаном Хайтамом бен Тариком, между двумя странами было подписано 18 меморандумов о взаимопонимании и документов о сотрудничестве. Принцип обеих сторон – это «развитие вместе», и мы придерживаемся этого принципа. Я благодарен султану Омана и народу этой страны за их гостеприимство».

Это заявление подчеркивает стремление Ирана и Омана к укреплению двусторонних отношений и совместному развитию в различных областях.