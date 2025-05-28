Пезешкиан заявил о наличии всех условий для развития сотрудничества с Оманом

«В ходе встречи с нашим братом Хайсамом бен Тариком были достигнуты хорошие договорённости о развитии отношений между двумя странами. На первом этапе нам следует связать наши государства через порты и авиалинии, чтобы расширить торгово-экономические связи и развить промышленное сотрудничество», - отметил президент.

В ходе данной встречи глава иранского государства подчеркнул роль Ирана и Омана в объединении региональных рынков.

«Мы можем совместно установить стратегические связи с Африкой, Россией, Центральной Азией, Афганистаном, Пакистаном, Турцией и Европой и использовать геополитический потенциал двух стран для развития трансрегиональной торговли», - сказал он.

Пезешкиан, ссылаясь на состоявшиеся накануне переговоры с Хайсамом бен Тариком и достигнутые в ходе них договорённости, заявил, что в настоящее время первостепенное значение имеет создание инфраструктуры для укрепления сухопутных, морских и воздушных связей между двумя странами. Он подчеркнул, что только в таких условиях можно углубить торговое, научное, промышленное и экономическое сотрудничество.