28 мая 2025 г., 14:13
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Пезешкиан заявил о наличии всех условий для развития сотрудничества с Оманом

28 мая 2025 г., 14:13
??????? ID: 85846412
Пезешкиан заявил о наличии всех условий для развития сотрудничества с Оманом

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Все необходимые предпосылки для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах имеются, и мы должны в полной мере использовать эту возможность. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с экономическими активистами Омана.

«В ходе встречи с нашим братом Хайсамом бен Тариком были достигнуты хорошие договорённости о развитии отношений между двумя странами. На первом этапе нам следует связать наши государства через порты и авиалинии, чтобы расширить торгово-экономические связи и развить промышленное сотрудничество», - отметил президент.

В ходе данной встречи глава иранского государства подчеркнул роль Ирана и Омана в объединении региональных рынков.

«Мы можем совместно установить стратегические связи с Африкой, Россией, Центральной Азией, Афганистаном, Пакистаном, Турцией и Европой и использовать геополитический потенциал двух стран для развития трансрегиональной торговли», - сказал он.

Пезешкиан, ссылаясь на состоявшиеся накануне переговоры с Хайсамом бен Тариком и достигнутые в ходе них договорённости, заявил, что в настоящее время первостепенное значение имеет создание инфраструктуры для укрепления сухопутных, морских и воздушных связей между двумя странами. Он подчеркнул, что только в таких условиях можно углубить торговое, научное, промышленное и экономическое сотрудничество.

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