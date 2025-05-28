Лондон: Двойные стандарты в отношении Израиля? Крик в Вестминстере, улыбка в Хайфе

Иэн Остин, торговый представитель правительства Великобритании по делам Израиля, в ходе своего визита посетил портовый город Хайфа и ознакомился с рядом совместных экономических и инфраструктурных проектов в Израиле. Он сообщил о встречах с официальными лицами и представителями деловых кругов в Израиле с целью укрепления торговли с Великобританией, утверждая, что сотрудничество с Израилем принесет «тысячи хороших рабочих мест» для Великобритании.

Это происходит на фоне того, что всего неделю назад Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Великобритании, в редком заявлении в Палате общин объявил о приостановке переговоров по соглашению о свободной торговле с Израилем из-за серьезных гуманитарных проблем и проблем с правами человека в Газе.

Этот инцидент вызывает вопросы о последовательности политики Великобритании и ее приверженности заявленным принципам, особенно в свете продолжающегося конфликта в Газе.