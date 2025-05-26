26 мая 2025 г., 20:15
Новости ID: 85844587
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран предупредил Израиль: Мы полностью готовы нанести удар

26 мая 2025 г., 20:15
Новости ID: 85844587
Иран предупредил Израиль: Мы полностью готовы нанести удар

Тегеран, 26 мая, ИРНА – Главнокомандующий иранской армией, генерал-майор Абдолрахим Мусави, выступил с решительным заявлением в ответ на угрозы израильских официальных лиц. Он подчеркнул полную готовность Ирана нанести ответный удар, если Израиль «поспешит получить еще одно искреннее обещание», намекая на недавние операции Ирана.

В понедельник, на полях церемонии презентации 8-томной энциклопедии по Священной обороне Армии Исламской Республики Иран, генерал-майор Мусави заявил журналистам, что «сионистский режим слишком ничтожен, чтобы навредить величию Ирана». Он добавил, что «мощь Исламской Республики Иран может столкнуть его и его сторонников с чрезвычайными вызовами».

Генерал Мусави отметил, что «люди этого режима понимают, что они не в состоянии выдержать эти вызовы», но «поскольку там пока правят детоубийцы и неразумные преступники, любая ошибка возможна». Он подтвердил: «Если они торопятся получить еще одно искреннее обещание, мы полностью готовы нанести надлежащий удар и погасим наши предыдущие долги».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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