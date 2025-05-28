Задержаны виновные в гибели начальника уголовного розыска Саравана

Согласно заявлению, пятичленная террористическая группа была ликвидирована в Аспидже, Сараван, в ходе операции, проведенной в рамках учений "Шахиди безопасности".

В ходе операции, проведенной при участии бойцов штаба "Кудс" и "неизвестных солдат Имама Махди" (разведка), один член группы был убит, а четверо других арестованы.

Задержанные признались в убийстве начальника уголовного розыска Саравана и его жены, а также двух бойцов Басидж из штаба "Шахид Саджад". Кроме того, члены этой группы готовили очередную террористическую операцию и участвовали в нескольких других терактах, включая убийство нескольких бойцов в районе Сараван.