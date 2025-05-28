28 мая 2025 г., 11:12
??????? ID: 85846102
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Задержаны виновные в гибели начальника уголовного розыска Саравана

28 мая 2025 г., 11:12
??????? ID: 85846102
Задержаны виновные в гибели начальника уголовного розыска Саравана

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Пять членов террористической группы, причастных к убийству начальника уголовного розыска Саравана и его жены, были задержаны силами безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба штаба "Кудс" сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает ИРНА.

Согласно заявлению, пятичленная террористическая группа была ликвидирована в Аспидже, Сараван, в ходе операции, проведенной в рамках учений "Шахиди безопасности".

В ходе операции, проведенной при участии бойцов штаба "Кудс" и "неизвестных солдат Имама Махди" (разведка), один член группы был убит, а четверо других арестованы.

Задержанные признались в убийстве начальника уголовного розыска Саравана и его жены, а также двух бойцов Басидж из штаба "Шахид Саджад". Кроме того, члены этой группы готовили очередную террористическую операцию и участвовали в нескольких других терактах, включая убийство нескольких бойцов в районе Сараван.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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