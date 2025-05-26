Иран осудил преступления сионистского режима в Газе и на Западном берегу

Багаи отметил беспрецедентные преступления сионистского режима за последние два дня, включая убийство девяти членов семьи врача и нападение на школу «Фахми аль-Джарджави» в центре города Газа, в результате которого погибло более 50 невинных палестинцев. Он подчеркнул, что нападения на лагеря и места скопления беженцев являются явным примером военных преступлений и направлены на продвижение плана колониального геноцида палестинского народа.

«В условиях молчания и отсутствия эффективных международных действий, сионистский режим ежедневно наращивает масштабы и интенсивность своих преступлений против беззащитных палестинцев, не зная никаких границ в своей жестокости и грубом нарушении международных норм», – заявил Багаи. Он добавил, что эта ситуация удваивает ответственность мирового сообщества за немедленные и срочные действия по защите угнетенного народа Палестины.

Официальный представитель МИД выразил отвращение к преступлениям экстремистских сионистов на Западном берегу и в Иерусалиме, включая дерзкое вторжение чиновников режима в священную мечеть Аль-Акса и нападения экстремистских поселенцев на деревню Барукин, а также поджоги палестинского имущества. Багаи подчеркнул, что это «юридическая и моральная обязанность всех стран и международных организаций – принять меры для прекращения преступлений сионистского режима и не допустить, чтобы убийства людей, разрушение домов и оккупация чужих земель стали обычным делом».