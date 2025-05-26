Арагчи: Иран выступает за расширение экономического сотрудничества с Африкой в формате ЗСТ

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран, выступая на церемонии по случаю 62-й годовщины создания Африканского союза, которая состоялась в отеле "Эстеглаль" в Тегеране с участием аккредитованных в Иране послов африканских государств, заявил, что Исламская Республика Иран, учитывая богатую историю отношений с Африкой, стремится к экономическому сотрудничеству с этим регионом. По его словам, Иран и африканские страны могут выступать взаимодополняющими партнёрами в этой сфере, развивая и укрепляя свои многовековые связи.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Исламская Республика Иран, с гордостью и в знак признания давней гуманитарной дружбы, готова к всестороннему сотрудничеству с африканскими друзьями. Согласно заявлению дипломата, данная готовность распространяется на политическую, экономическую сферы, научные разработки, подготовку специалистов, туризм, здравоохранение, медицинские услуги и медицинское оборудование, сельское хозяйство, ирригационные системы, строительство плотин и иные смежные области.