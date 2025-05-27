27 мая 2025 г., 13:13
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Замглавы Минэкономики Ирана: одна из задач на заседании ЕАГ – нормализация досье страны в ФАТФ

27 мая 2025 г., 13:13
??????? ID: 85845185
Замглавы Минэкономики Ирана: одна из задач на заседании ЕАГ – нормализация досье страны в ФАТФ

Москва, 27 мая, ИРНА – Хади Хани, заместитель министра экономики и глава Центра финансовой информации, отметив исключительную важность участия Исламской Республики Иран в 42-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), назвал налаживание контактов для нормализации иранского досье в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) одной из задач данной делегации.

«Данное заседание имеет для Исламской Республики Иран исключительно важное значение по нескольким причинам. Во-первых, оно способствует обмену знаниями, идеями и налаживанию рабочего взаимодействия между нами и другими странами. И, что наиболее важно, участие в этом саммите предоставляет нашей стране возможность представить свои меры по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма», - заявил Хани в беседе с журналистами.

Глава Центра финансовой информации подчеркнул, что демонстрация действий, предпринимаемых Исламской Республикой Иран, на таких площадках, ведёт к росту международного престижа страны и уменьшению её воспринимаемых рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, в глазах других стран.

Хани сообщил, что на полях этого заседания иранская делегация проведёт встречу с руководителями подразделений по противодействию легализации преступных доходов стран БРИКС.

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