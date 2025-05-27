Замглавы Минэкономики Ирана: одна из задач на заседании ЕАГ – нормализация досье страны в ФАТФ

«Данное заседание имеет для Исламской Республики Иран исключительно важное значение по нескольким причинам. Во-первых, оно способствует обмену знаниями, идеями и налаживанию рабочего взаимодействия между нами и другими странами. И, что наиболее важно, участие в этом саммите предоставляет нашей стране возможность представить свои меры по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма», - заявил Хани в беседе с журналистами.

Глава Центра финансовой информации подчеркнул, что демонстрация действий, предпринимаемых Исламской Республикой Иран, на таких площадках, ведёт к росту международного престижа страны и уменьшению её воспринимаемых рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, в глазах других стран.

Хани сообщил, что на полях этого заседания иранская делегация проведёт встречу с руководителями подразделений по противодействию легализации преступных доходов стран БРИКС.