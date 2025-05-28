Заявление МИД Ирана: Переговоры с США касаются только ядерной программы и отмены санкций

Багаи вновь подтвердил, что единственной темой переговоров между Ираном и США является ядерная проблема и отмена санкций. Он категорически опроверг любые предположения о том, что на повестке дня стоят другие вопросы.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что иранская переговорная команда приложит все усилия для отмены несправедливых санкций США, которые он назвал незаконными и нарушающими фундаментальные принципы международного права и прав человека. По его словам, именно готовность США к отмене санкций является мерилом их серьезности.

Багаи также полностью опроверг слухи об уступках Ирана в отношении обогащения урана. Он заявил, что продолжение обогащения в Иране является неотъемлемой частью ядерной промышленности страны и основополагающим принципом для Исламской Республики Иран. Любые предложения или инициативы, противоречащие этому принципу или подрывающие это право, неприемлемы.

В заключение, Багаи назвал все утверждения о возможных аспектах любого соглашения спекуляциями СМИ, которые распространяются с различными целями и намерениями, и ни одно из них не может быть подтверждено.