29 мая 2025 г., 14:32
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Секретари Совбезов Ирана и России выступили за скорейшую реализацию совместных проектов

29 мая 2025 г., 14:32
??????? ID: 85847243
Секретари Совбезов Ирана и России выступили за скорейшую реализацию совместных проектов

Москва, 29 мая, ИРНА – Али Акбар Ахмадиан, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, и Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, в ходе переговоров в Москве об укреплении двусторонних отношений подчеркнули необходимость ускорения реализации совместных проектов двух стран.

В ходе данной встречи стороны, ссылаясь на волю лидеров Ирана и России, подчеркнули свою решимость в деле реализации двусторонних планов и соглашений до полного достижения поставленных целей.

«Реализация двусторонних соглашений требует последовательного отслеживания, и по мере претворения в жизнь этих договоренностей объем экономического сотрудничества значительно возрастет», - подчеркнул Ахмадиан.

Шойгу, отметив подписание всеобъемлющего стратегического договора между Ираном и Россией, назвал его правовой основой для расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и других сферах, включая безопасность.

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