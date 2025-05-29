Секретари Совбезов Ирана и России выступили за скорейшую реализацию совместных проектов

В ходе данной встречи стороны, ссылаясь на волю лидеров Ирана и России, подчеркнули свою решимость в деле реализации двусторонних планов и соглашений до полного достижения поставленных целей.

«Реализация двусторонних соглашений требует последовательного отслеживания, и по мере претворения в жизнь этих договоренностей объем экономического сотрудничества значительно возрастет», - подчеркнул Ахмадиан.

Шойгу, отметив подписание всеобъемлющего стратегического договора между Ираном и Россией, назвал его правовой основой для расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и других сферах, включая безопасность.